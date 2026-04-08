ترامب ينشر على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" بيان وزير الخارجية الإيراني

كتب : محمد أبو بكر

02:01 ص 08/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، بيان سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وعلق ترامب: "بيان رسمي من إيران".

وقال سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، "إنه بالنيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعبر عن امتناني وتقديري لإخواني الأعزاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير على جهودهم المتواصلة لإنهاء الحرب في المنطقة".

وأضاف "عراقجي": "استجابةً للطلب الأخوي من شريف في تغريدته، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات استنادًا إلى مقترحها المكون من 15 نقطة، وكذلك إعلان الرئيس الأمريكي عن قبول الإطار العام لمقترح إيران المكون من 10 نقاط كأساس للتفاوض، أعلن بموجب ذلك، بالنيابة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه في حال تم وقف الهجمات ضد إيران، ستوقف قواتنا المسلحة القوية عملياتها الدفاعية.

وأوضح: لفترة أسبوعين، سيكون المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكنًا بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود الفنية اللازمة.

