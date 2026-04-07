قتيل ومصابون في انفجار ضخم أسفل "جسر الأمريكتين" في قناة بنما (فيديو)

كتب : وكالات

10:16 ص 07/04/2026

انفجار ضخم أسفل ''جسر الأمريكتين'' في قناة بنما

أعلنت السلطات في بنما وقوع انفجار قوي أسفل "جسر الأمريكتين"، عند المدخل الباسيفيكي لقناة بنما، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، في حادث أثار حالة من القلق بسبب موقعه الحيوي.

ووفق المعلومات الرسمية، وقع الانفجار داخل ثلاثة صهاريج لتخزين الوقود في منشأة "بالبوا" النفطية بمنطقة "لا بوكا"، وهي منطقة قريبة من أحد أهم الممرات الاستراتيجية في البلاد.

وعقب الحادث، قررت السلطات إغلاق جسر الأمريكتين بشكل مؤقت كإجراء احترازي، مع بدء تحقيق رسمي لتحديد أسباب الانفجار والجهات المسؤولة عنه.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف فوق الطريق، فيما حاول سائقون الفرار من موقع الحريق وسط حالة من الذعر، في وقت أشارت فيه تقارير أولية إلى احتمال تأثر البنية الهيكلية للجسر نتيجة الحادث.

من جانبها، أكدت وزارة الأشغال العامة في بنما أن قرار إغلاق الجسر جاء بهدف إجراء فحص هندسي شامل لضمان سلامة مستخدميه قبل إعادة فتحه أمام حركة المرور.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس خوسيه راوول مولينو الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى التحلي بالمرونة في التعامل مع الموظفين، نظرًا لصعوبة التنقل بعد إغلاق الجسر، مشددًا على العمل لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

كما أوصت وزارة العمل بتخفيف قيود الحضور والانصراف، خصوصًا للموظفين الذين يتنقلون بين مقاطعة بنما الغربية والعاصمة، في ظل توقعات بحدوث اختناقات مرورية كبيرة.

ويُعد جسر الأمريكتين، الذي يبلغ طوله نحو 1654 مترًا، أحد أهم الشرايين الحيوية في البلاد، حيث يربط بين ضفتي قناة بنما عند مدخلها المطل على المحيط الهادئ، ما يجعل أي تعطّل فيه ذا تأثير مباشر على الحركة المرورية والأنشطة الاقتصادية.

وتواصل السلطات متابعة تداعيات الحادث، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيره على البنية التحتية الحيوية وحركة النقل في المنطقة.

انفجار بنما جسر الأمريكتين بنما قناة بنما

