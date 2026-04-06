الأمم المتحدة تحذر أمريكا من ضرب البنية التحتية المدنية في إيران

كتب : مصراوي

09:23 م 06/04/2026

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك (أ ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الولايات المتحدة من أن مهاجمة البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي، حسبما أفاد المتحدث باسمه اليوم الاثنين.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك "حتى لو كانت بنية تحتية مدنية معينة تصنف كهدف عسكري، فإن الهجوم سيظل محظورا إذا كان ينطوي على خطر إلحاق "خسائر مدنية عرضية فادحة".

وأضاف دوجاريك أن محكمة العدل الدولية هي التي ينبغي عليها أن تقرر إذا كانت مثل هذه الهجمات تشكل جرائم حرب.

من جانبه، رفض ترامب الاعتبار القائل بأن هجماته التي هدد بشنها ضد البنية التحتية الإيرانية ستمثل جرائم حرب.

فيديو قد يعجبك



دفاع شاكر محظور ومدير أعماله يطالب ببراءتهما في قضية السلاح والمخدرات:
"ضرب مُبرح وعُزلة".. المتهم بـ"مذبحة كرموز" يروي كواليس طفولته
وزير الحرب الأمريكي: نفذنا عمليتي إنقاذ استثنائيتين في عمق الأراضي الإيرانية
صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"
حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق