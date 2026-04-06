نيويورك (أ ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الولايات المتحدة من أن مهاجمة البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي، حسبما أفاد المتحدث باسمه اليوم الاثنين.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك "حتى لو كانت بنية تحتية مدنية معينة تصنف كهدف عسكري، فإن الهجوم سيظل محظورا إذا كان ينطوي على خطر إلحاق "خسائر مدنية عرضية فادحة".

وأضاف دوجاريك أن محكمة العدل الدولية هي التي ينبغي عليها أن تقرر إذا كانت مثل هذه الهجمات تشكل جرائم حرب.

من جانبه، رفض ترامب الاعتبار القائل بأن هجماته التي هدد بشنها ضد البنية التحتية الإيرانية ستمثل جرائم حرب.