أعرب وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، عن سعادته البالغة، واصفا العملية بـ "البطولية" التي تعكس القيم المشتركة بين واشنطن وتل أبيب، وذلك في أول تعليق رسمي إسرائيلي على عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني في العمق الإيراني.

كتب سموتريتش، عبر حسابه على "تيليجرام" صباح اليوم الأحد: "قلب كل يهودي وكل إسرائيلي يمتلئ بالفرح هذا الصباح بعد الإنقاذ الآمن لعضوي طاقم الطائرة الأمريكيين في عملية بطولية على الأراضي الإيرانية".

من "عنتيبي" إلى "أصفهان"

أشاد الوزير الإسرائيلي بـ "الشجاعة والاحترافية" والالتزام بإعادة كل جندي إلى دياره، معتبرا ذلك مثالا آخر على القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وربط سموتريتش بين هذه العملية وعملية "عنتيبي" الشهيرة في أوغندا عام 1976، في إشارة إلى رمزية العمليات العسكرية الخاطفة خلف خطوط العدو.

ترامب يعلن "النهاية السعيدة"

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت مبكر من صباح الأحد عبر منصة "تروث سوشيال"، نجاح القوات الأمريكية في إنقاذ الجندي الذي فُقد بعد إسقاط مقاتلته فوق إيران، لينضم إلى زميله الآخر الذي تم إنقاذه فور تحطم الطائرة وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

سقوط الـ "F-15E".. سابقة في الحرب

بدأت رحلة البحث المحفوفة بالمخاطر الأسبوع الماضي، بعد إسقاط المقاتلة الأمريكية من طراز "F-15E Strike Eagle" في المنطقة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة أمريكية "مأهولة" فوق الأراضي الإيرانية منذ اندلاع الحرب الجارية.