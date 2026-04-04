إعلان

"كفى حربًا".. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في قلب تل أبيب |فيديو

كتب : محمد جعفر

09:14 م 04/04/2026

احتجاجات حاشدة في تل أبيب واشتباكات بين الشرطة وال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين مناهضين للحرب في ساحة وسط تل أبيب، مساء اليوم، رغم صدور أمر مؤقت من المحكمة العليا يسمح بتنظيم الاحتجاجات بشروط محددة.

وتجمع المتظاهرون للاحتجاج على الحرب مع إيران، فيما أعلنت الشرطة أن عدد المشاركين تجاوز 600 شخص، وهو الحد الأقصى الذي حدده القرار القضائي للاحتجاج في الساحة، معتبرة أن التجمع بات غير قانوني.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من اليوم أمرًا مؤقتًا يمنع أجهزة إنفاذ القانون من تفريق الاحتجاجات بالقوة إذا كان عدد المشاركين أقل من 600 متظاهر في تل أبيب، و150 متظاهرًا في كل من القدس وحيفا وكفار سابا.

وبحسب الشرطة، فقد أمر قائد القوة الموجودة في الموقع المتظاهرين بإخلاء الساحة، قبل أن تبدأ القوات بتفريق الحشود بالقوة.

وأظهرت لقطات متداولة من موقع الاحتجاج عناصر الشرطة وهم يدفعون المتظاهرين بعنف، فيما وصلت قوات الخيالة إلى المكان للمساعدة في السيطرة على الحشد، وقالت الشرطة إنها اعتقلت متظاهرًا واحدًا، غير أن مقاطع مصورة لاحقة أظهرت حافلة تقل عددًا من المحتجزين بالقرب من الساحة، من بينهم منظم الاحتجاج ألون لي جرين.

وقبل بدء تفريق الحشد، ظهر جرين وهو يلقي خطابًا مرتجلًا أمام المتظاهرين، منتقدًا تعامل الشرطة مع الاحتجاج، وقال عبر مكبر صوت: "الشرطة تهددنا مجددًا وكأن مظاهرتنا غير قانونية، لا توجد مظاهرة غير قانونية."

وأضاف منتقدًا الحكومة الإسرائيلية: "نحن لا نثق بهذه الحكومة، لا بنتنياهو، ولا بن غفير، ولا سموتريتش، إنهم لا يريدوننا أن نتظاهر، لكننا هنا لنقول: كفى حربًا لا تنتهي."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مظاهرات تل أبيب الحرب مع إيران المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاجات إسرائيل الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

