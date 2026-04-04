اندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين مناهضين للحرب في ساحة وسط تل أبيب، مساء اليوم، رغم صدور أمر مؤقت من المحكمة العليا يسمح بتنظيم الاحتجاجات بشروط محددة.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين

وتجمع المتظاهرون للاحتجاج على الحرب مع إيران، فيما أعلنت الشرطة أن عدد المشاركين تجاوز 600 شخص، وهو الحد الأقصى الذي حدده القرار القضائي للاحتجاج في الساحة، معتبرة أن التجمع بات غير قانوني.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من اليوم أمرًا مؤقتًا يمنع أجهزة إنفاذ القانون من تفريق الاحتجاجات بالقوة إذا كان عدد المشاركين أقل من 600 متظاهر في تل أبيب، و150 متظاهرًا في كل من القدس وحيفا وكفار سابا.

وبحسب الشرطة، فقد أمر قائد القوة الموجودة في الموقع المتظاهرين بإخلاء الساحة، قبل أن تبدأ القوات بتفريق الحشود بالقوة.

אלימות משטרתית כנגד מפגינים



04/04/2026 תל אביב @imahot4 pic.twitter.com/CUI9MheQmj — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) April 4, 2026

اعتقال منظم الاحتجاجات

وأظهرت لقطات متداولة من موقع الاحتجاج عناصر الشرطة وهم يدفعون المتظاهرين بعنف، فيما وصلت قوات الخيالة إلى المكان للمساعدة في السيطرة على الحشد، وقالت الشرطة إنها اعتقلت متظاهرًا واحدًا، غير أن مقاطع مصورة لاحقة أظهرت حافلة تقل عددًا من المحتجزين بالقرب من الساحة، من بينهم منظم الاحتجاج ألون لي جرين.

وقبل بدء تفريق الحشد، ظهر جرين وهو يلقي خطابًا مرتجلًا أمام المتظاهرين، منتقدًا تعامل الشرطة مع الاحتجاج، وقال عبر مكبر صوت: "الشرطة تهددنا مجددًا وكأن مظاهرتنا غير قانونية، لا توجد مظاهرة غير قانونية."

אלימות משטרתית כנגד מפגינים



04/04/2026 תל אביב @imahot4 pic.twitter.com/CUI9MheQmj — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) April 4, 2026

وأضاف منتقدًا الحكومة الإسرائيلية: "نحن لا نثق بهذه الحكومة، لا بنتنياهو، ولا بن غفير، ولا سموتريتش، إنهم لا يريدوننا أن نتظاهر، لكننا هنا لنقول: كفى حربًا لا تنتهي."