وزير الدفاع الأمريكي يسمح للعسكريين بحمل أسلحتهم الخاصة داخل المنشآت العسكرية

كتب : مصراوي

03:30 ص 03/04/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، السماح للعسكريين بحمل أسلحتهم الخاصة داخل المنشآت العسكرية أثناء عدم خدمتهم.

وفي منشور مصور على منصة إكس اليوم، وقع وزير الدفاع بيت هيجسث مذكرة تسمح لأعضاء القوات العسكريين أثناء عدم خدمتهم بحمل أسلحتهم الخاصة داخل المنشآت العسكرية.

وقال هيجسث: "محاربونا يدافعون عن حق الآخرين في حمل السلاح، ويجب أن يكونوا قادرين على حمله بأنفسهم".

وأضاف: "الأحداث الأخيرة، مثل ما حدث في فورت ستيوارت، قاعدة هولومان الجوية، أو محطة بينساكولا البحرية، أوضحت أن بعض التهديدات أقرب إلى المنزل مما نود".

وبحسب المنشور، توجه المذكرة قادة المنشآت للسماح للجنود الأمريكيين بتقديم طلبات لحمل الأسلحة المملوكة لهم لحماية أنفسهم، "مع افتراض أن ذلك ضروري للحماية الشخصية".

وفي حال تم رفض الطلب، يجب تقديم شرح مفصل كتابي يوضح الأسباب.

وأشار هيجسث: "ليست كل الأعداء أجانب، ولا كلهم خارج حدودنا". وختم قائلاً: "تأكيد حقكم الإلهي في حماية النفس هو ما أوقعه اليوم، وأنا فخور بذلك".

إيران وأمريكا حرب إيران وزير الدفاع الأمريكي

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
