أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن البنتاجون درس كافة الجوانب المتعلقة بمخاطر إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، حيث جاء ذلك ردا على تساؤل وجهه النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس سيث مولتون، حول ما إذا كان يعتبر نجاح طهران في إغلاق هذا الممر المائي الحيوي انتصارا لها.

جدل حول مضيق هرمز

أوضح هيجسيث، خلال جلسة استماع في "الكونجرس"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تفرض حصارا مضادا يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، وهو ما دفع النائب مولتون للتعليق بسخرية واصفا الأمر بأنه "محاولة لمحاصرة حصارهم وكأنها لعبة مطاردة لا تنتهي".

خيارات عسكرية ومخاطر محسوبة

من جانبه، رفض الجنرال كين تأكيد ما إذا كان خطر إغلاق المضيق قد أخذ في الحسبان بشكل محدد عند اتخاذ قرار الحرب، لكنه شدد على أن المؤسسة العسكرية تقدّم دائما مجموعة كاملة من الخيارات العسكرية التي يتم دراستها بعناية فائقة مع الأخذ في الاعتبار كافة المخاطر المرتبطة بها.

وأشار كين إلى أن التخطيط العسكري يعتمد على سيناريوهات متعددة، تضمن التعامل مع أي تصعيد إيراني محتمل في الممرات المائية الدولية بما يحفظ مصالح واشنطن وحلفائها.

تباين استراتيجيات الاستجواب

عكس هذا السجال الحاد التباين الواضح في تعامل الحزبين مع جلسة الاستماع، حيث ركز الديمقراطيون أسئلتهم على الاستراتيجية الكلية الكامنة وراء الحرب في إيران ومدى قانونية استخدام إدارة ترامب للقوة العسكرية.

وفي المقابل، استغل الجمهوريون في مجلس النواب وقتهم لطرح أسئلة تفصيلية ومحددة تتعلق بميزانية البنتاغون وآليات الإنفاق العسكري مما كشف عن "فجوة كبيرة" في أولويات الطرفين داخل الكونجرس تجاه الصراع الدائر.

وتشهد أروقة الكونجرس "انقساما حادا" حول جدوى الخيارات العسكرية، وبينما تُصر إدارة ترامب على لغة الحزم والرقابة اللصيقة، يخشى المعارضون من أن تؤدي هذه السياسة إلى مواجهة شاملة يصعب التنبؤ بتبعاتها على المدى الطويل.