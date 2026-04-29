قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر بإرسال ثلاث حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط، وهو رقم لم يشهد منذ عام 2003.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة الأمريكية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي "الكونجرس" اليوم الأربعاء بشأن حرب إيران.

وعندما سُئل كبير المستشارين العسكريين للرئيس عن سبب سحب الجيش الأمريكي للموارد من آسيا بعد تحديد الصين كتهديد رئيسي، قال للمشرعين إن ترامب مضطر إلى إجراء "مفاضلات" عند نشر القوات.

وقال كين: "أنا واثق من أن الرئيس دائماً ما يدرس بعناية هذه المقايضات المتعلقة بالاستعداد، وأنا متأكد من أنه فعل ذلك في هذه الحالة بناءً على الخيارات العسكرية التي قدمناها مع المخاطر والنصائح المرتبطة بها".

وردّ النائب الديمقراطي جو كورتني بالإشارة إلى أن استراتيجية الدفاع الوطني للإدارة نفسها، التي صدرت قبيل شنّ ترامب الحرب، ذكرت أن إيران "أضعف وأكثر عرضة للخطر مما كانت عليه منذ عقود".

وأضاف كورتني أن نشر هذا العدد الكبير من القوات لمواجهتها، على حساب تهديدات أخرى، "لا يُعدّ، في رأيي، أمراً منطقياً".