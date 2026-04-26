محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي وهذه المحاولات تتكرر

كتب : وكالات

05:58 ص 26/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، أنه تم اعتقال مطلق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن من قبل عناصر الأمن، إذ تعرض أحدهم للإصابة وهو بخير.

أضاف ترامب في مؤتمر صحفي له قبل قليل: أن هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي، قائلا: "محاولات اغتيالي تتكرر".

وأشار إلى أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف، إذ أنه سيتم مراجعة ظروف حادث إطلاق النار، داعيا الأمريكيين للالتزام مجددا بحل الخلافات سلميا بعيدا عن العنف.

وأشار إلى أن المشتبه به الذي نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن كانت بحوزته أسلحة كثيرة.

وتابع: "أصيب ضابط واحد برصاصة وهو في حالة جيدة جدا وتحدثت إليه"، مؤكدا أن الحادث تُظهر الحاجة إلى الأمن في قاعة الاحتفال.

وقال ترامب، إن جهات إنفاذ القانون طلبت منه مغادرة المبنى وفقا للإجراءات المتبعة، وذلك بعد حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

وأكد: "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة".

وتابع: "تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يوما".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا أوليا عبر منصته "تروث سوشيال" عقب حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

