تسنيم عن مصادر: إيران لم تطلب محادثات مباشرة مع أمريكا وتؤكد رفضها المفاوضات

كتب : وكالات

11:37 م 24/04/2026

إيران وأمريكا

نقلت وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية اليوم الجمعة، قولها إن إيران لم تطلب عقد محادثات مباشر مع الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر الإيرانية، أن إيران رفضت حتى الآن بشكل كامل طلبات الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بسبب مطالبها المبالغ فيها.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن طالبت منذ الجولة الأولى بشكل متكرر عبر إسلام آباد بعقد جولة جديدة من المحادثات.
ووصفت المصادر الإيرانية، تصريحات متحدثة البيت الأبيض كارلين ليفيت بشأن طلب طهران بمحادثات مباشرة مع واشنطن بـ"الكاذبة والمزيفة".
وأكدت المصادر أنه رغم الحاجة الأمريكية للتفاوض، فإن إيران لا ترى في الظروف الحالية أي قرار للدخول في مفاوضات مع واشنطن بسبب ما وصفته بـ”الأطماع الأمريكية”.

حرب إيران محادثات باكستان إيران وأمريكا مفاوضات إيران

