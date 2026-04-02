هرمز سيبقى مغلقا أمام الأعداء.. القوات المسلحة الإيرانية تتوعد باستمرار الحرب

كتب : مصراوي

08:41 ص 02/04/2026

مضيق هرمز

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، اليوم الخميس، إن المعلومات الأمريكية الإسرائيلية عن قدراتنا ناقصة والحرب مستمرة حتى استسلامهم.

وأكد متحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران أن المعلومات الأمريكية والإسرائيلية عن قدرات طهران العسكرية ناقصة وغير دقيقة، وأن تدمير ما يعتقد أنه مراكز لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع الجوي وهم يزيد من تعمق العدو في المستنقع الذي أوقع نفسه به.

وأشار إلى أن الإنتاج الاستراتيجي يجري في مواقع غير معروفة لواشنطن، ولا يمكنها إحصاء الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، متوعدا برد ساحق أوسع وأكثر تدميرا مع استمرار الضربات غير المتوقعة.

من جهة أخرى، وفي منشور على "إكس"، أكد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، أن مضيق هرمز مفتوح أمام العالم لكنه مغلق في وجه أعداء الشعب الإيراني وقواعدهم في المنطقة، ورأى أن الحرب ستنتهي بحكمة إيران وقوتها لا بفرح وأوهام المعتدين، وفقا لروسيا اليوم.

مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز هرمز إيران القوات المسلحة الإيرانية ترامب

