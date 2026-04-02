

وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، تنبيها أمنيا يحذر من هجمات محتملة خلال 48 ساعة، ودعت مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا.

قالت السفارة الأمريكية في بغداد، في تنبيه أمني صدر اليوم، إن "ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران قد تعتزم تنفيذ هجمات في وسط بغداد خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة وقد نفذت إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها هجمات واسعة ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق".

وأضافت السفارة في بيانها أنه قد تستهدف هذه الجهات المواطنين الأمريكيين والشركات والجامعات والمرافق الدبلوماسية والبُنى التحتية للطاقة والفنادق والمطارات وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مؤسسات عراقية وأهداف مدنية، كما استهدفت الميليشيات الإرهابية أمريكيين بهدف الاختطاف وبذلك ينبغي على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فورا.

وتابعت: "لم تتمكن الحكومة العراقية من منع الهجمات الإرهابية التي تحدث داخل الأراضي العراقية أو تلك التي تنطلق منها".

أوضحت: "قد تكون جماعات الميليشيات الإرهابية مرتبطة بالحكومة العراقية، كما قد يحمل بعض الإرهابيين وثائق تعريف تشير إليهم بوصفهم موظفين في الحكومة العراقية لا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق تواصل عملها رغم قرار المغادرة الإلزامية لبعض موظفيها، وذلك لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين داخل العراق".

وطلبت السفارة من مواطنيها عدم محاولة التوجه إلى سفارة الولايات المتحدة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل، نظرا للمخاطر الأمنية المستمرة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف في الأجواء العراقية.

وذكرت المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. وينصح المواطنون الأمريكيون بما يلي: "لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فورا إذا كنتم هناك"، وفقا لروسيا اليوم.