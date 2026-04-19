أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أن دولة الكويت لم تشهد أي اعتداءات إيرانية خلال الأيام الماضية، مشددا على أن الأوضاع الأمنية في البلاد "مستقرة" وفي أفضل حالاتها بفضل الجهوزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

جهوزية قتالية ورقابة مستمرة

أوضح اليوسف، في تصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية، أن الجيش والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء في حالة استنفار ومراقبة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن النجاح في التصدي للهجمات السابقة وحماية الأراضي الكويتية جاء نتيجة التنسيق المشترك واليقظة الدائمة، مؤكدا أن أمن الكويت أمانة لا تهاون فيها تحت قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده.

تحصين الجبهة الداخلية من الفتن

شدد الوزير على أن التوجيهات السامية تركز على تحصين المجتمع من الشائعات ومنع استغلال الظروف الإقليمية لإثارة الفتن، معتبرا الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول.

وتوعد اليوسف، أي جهة تحاول العبث بالنسيج الاجتماعي أو تهديد الاستقرار بإجراءات قانونية رادعة، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

ضبط خلايا ورفض "التحزب"

وفي ملف الأمن الداخلي، كشف الوزير الكويتي، أن ضبط خلايا إرهابية مؤخرا أثبت تورط مواطنين مرتبطين بتنظيمات خارجية، مجددا رفض الدولة القاطع لظاهرة "التحزب" التي تقود إلى الانقسام، ومؤكدا أن المواطنة المتساوية هي القاعدة التي قامت عليها الكويت ولن يسمح بتهديدها.