رغم إعلانها عدم التمديد.. قرار أمريكي جديد بشأن إعفاء عقوبات النفط الروسي

كتب : وكالات

10:20 ص 18/04/2026

استيراد النفط الروسي

أعلنت الولايات المتحدة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، تمديد إعفاء يتعلق بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت، بأن إعفاءات العقوبات لن يتم تمديدها.

وتسمح الرخصة العامة الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخزانة، بتسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية التي تم تحميلها على السفن اعتبارًا من 17 أبريل. وذكرت الوزارة أن هذا الإعفاء سيستمر حتى 16 مايو.

ولا يشمل الإعفاء المعاملات المرتبطة بكل من إيران وكوبا وكوريا الشمالية.

وفي مارس، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع القيود عن صادرات النفط الروسي، في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب الحرب في إيران، لا سيما مع حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز.

