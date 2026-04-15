تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزيران تبادل الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة.

المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

وأكد الوزيران خلال الاتصال على ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وانهاء الحرب، خاصة فى ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين.