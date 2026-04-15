فانس: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أحد الإنجازات الرئيسية للولايات المتحدة

كتب : مصراوي

03:52 ص 15/04/2026

جي دي فانس

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن وقف الإمدادات المباشرة للأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا يعد أحد أهم إنجازات الإدارة الحالية.

وشدد فانس: "لقد قلت إنه ينبغي علينا التوقف عن تمويل الحرب في أوكرانيا واضح؟ ومن الواضح أنني ما زلت أعتقد ذلك".

أضاف: "وهذا أحد إنجازات إدارتنا التي تثير فيّ أكبر قدر من الفخر: لقد قلنا لأوروبا إنه إذا كنتم تريدون شراء الأسلحة، فيمكنكم فعل ذلك، لكن الولايات المتحدة لم تعد تشتري الأسلحة وترسلها إلى أوكرانيا. لقد خرجنا ببساطة من هذا العمل. لذا فهذا أمر جيد جدا".

يأتي تصريح فانس في سياق سياسة إدارة ترامب القاضية بتحويل عبء تمويل أوكرانيا إلى الحلفاء الأوروبيين، إذ سبق أن صرح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن واشنطن "انتهت" من تمويل أوكرانيا.

وأضاف أن الأوروبيين يمكنهم شراء الأسلحة من المنتجين الأمريكيين إذا أرادوا مواصلة دعم كييف، "لكننا لن نمولها بأنفسنا بعد الآن.

ويعكس هذا الموقف تحولا استراتيجيا في السياسة الأمريكية تجاه النزاع الأوكراني، حيث تركز الإدارة على تحميل الشركاء الأوروبيين المسؤولية المالية مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مبيعات الأسلحة الأمريكية للحلفاء.

في المقابل تؤكد روسيا أن استمرار ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقل جهود التسوية السلمية ويمثل "لعباً بالنار"، وفقا لروسيا اليوم.

جي دي فانس الحرب الأوكرانية وقف إمداد الأسحلة إلى أوكرانيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية





أحدث الموضوعات

5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
نصائح طبية

5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
زووم

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات
ناهد السباعي بإطلالة صيفية وسينتيا خليفة في لبنان.. لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

ناهد السباعي بإطلالة صيفية وسينتيا خليفة في لبنان.. لقطات لنجوم الفن خلال

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير