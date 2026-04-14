استضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، في أول محادثات سلام مباشرة بين البلدين منذ عقود.

ويتولى روبيو الوساطة في هذه المحادثات بين المبعوث الإسرائيلي يحيئيل لايتر ونظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض، والتي بدأت نحو الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

في المقابل، دعت جماعة حزب الله المدعومة من إيران—والتي تخوض مواجهات مع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان—إلى إلغاء المحادثات قبل انطلاقها.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات المباشرة مع إسرائيل في إنهاء معاناة بلاده، بعد تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله الشهر الماضي.

وقال الرئيس جوزيف عون في بيان: "آمل أن يشكل الاجتماع في واشنطن بداية نهاية معاناة الشعب اللبناني عمومًا، وسكان الجنوب خصوصًا"، مضيفًا أن "الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت إسرائيل في احتلال أراضيه".

وأضاف: "الحل الوحيد يكمن في إعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليًا، ليكون المسؤول الوحيد عن أمن المنطقة وسلامة سكانها، دون مشاركة أي طرف آخر".