إيران: الأضرار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي بلغت 270 مليار دولار

كتب : مصراوي

03:10 ص 14/04/2026

حرب إيران

وكالات

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن طهران تقدر الأضرار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي خلال الحرب بنحو 270 مليار دولار.

قالت مهاجراني: "تشير الأرقام الأولية وغير النهائية إلى أضرار بلغت حتى الآن 270 مليار دولار".

وبحسب المتحدثة، سيحدد القسم الاقتصادي في الحكومة أرقاما أكثر دقة من خلال إجراء متعدد المراحل: الأول تقييم الأضرار المباشرة للمباني، والثاني تحليل خسائر إيرادات الميزانية وعواقب توقف المنشآت الصناعية.

وأضافت مهاجراني، أن مسألة التعويضات الحربية لإيران من قبل الولايات المتحدة هي أحد الموضوعات التي يعمل عليها الفريق التفاوضي الإيراني، وقد نوقشت هذه القضية على وجه الخصوص في المفاوضات الأخيرة في إسلام آباد.

وقالت مهاجراني: "سنطالب بالتأكيد بالوسائل القانونية بحقوق شعبنا، وهذا يشمل تعويضات عن دماء أحبائنا في مدرسة ميناب".

يذكر أنه بعد مفاوضات إيران والولايات المتحدة التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في باكستان، أعلنت طهران أن الوفدين لم يتفقا على بضعة مواضيع رئيسية.

وناقش الجانبان قضايا مضيق هرمز والموضوعات النووية والتعويضات والعقوبات وإنهاء النزاع.

كان قد قيل سابقا إن خطة الجمهورية الإسلامية المكونة من عشر نقاط قد تشكل أساسا لمعاهدة مستقبلية، وفقا لروسيا اليوم.

حرب إيران إيران وأمريكا وإسرائيل الحرب بين أمريكا وإيران وإسرائيل الأضرار الناجمة عن حرب إيران وأمريكا

حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
معاتبة على "معاكسة فتاة" تنتهي بطعن "طالب" وحكم رادع في الوراق
معاتبة على "معاكسة فتاة" تنتهي بطعن "طالب" وحكم رادع في الوراق

إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو