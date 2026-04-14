أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن طهران تقدر الأضرار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي خلال الحرب بنحو 270 مليار دولار.

قالت مهاجراني: "تشير الأرقام الأولية وغير النهائية إلى أضرار بلغت حتى الآن 270 مليار دولار".

وبحسب المتحدثة، سيحدد القسم الاقتصادي في الحكومة أرقاما أكثر دقة من خلال إجراء متعدد المراحل: الأول تقييم الأضرار المباشرة للمباني، والثاني تحليل خسائر إيرادات الميزانية وعواقب توقف المنشآت الصناعية.

وأضافت مهاجراني، أن مسألة التعويضات الحربية لإيران من قبل الولايات المتحدة هي أحد الموضوعات التي يعمل عليها الفريق التفاوضي الإيراني، وقد نوقشت هذه القضية على وجه الخصوص في المفاوضات الأخيرة في إسلام آباد.

وقالت مهاجراني: "سنطالب بالتأكيد بالوسائل القانونية بحقوق شعبنا، وهذا يشمل تعويضات عن دماء أحبائنا في مدرسة ميناب".

يذكر أنه بعد مفاوضات إيران والولايات المتحدة التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في باكستان، أعلنت طهران أن الوفدين لم يتفقا على بضعة مواضيع رئيسية.

وناقش الجانبان قضايا مضيق هرمز والموضوعات النووية والتعويضات والعقوبات وإنهاء النزاع.

كان قد قيل سابقا إن خطة الجمهورية الإسلامية المكونة من عشر نقاط قد تشكل أساسا لمعاهدة مستقبلية، وفقا لروسيا اليوم.