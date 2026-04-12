من جنوب لبنان.. نتنياهو يزعُم: حققنا إنجازات هائلة غيّرت الشرق الأوسط

كتب : محمد جعفر

10:05 م 12/04/2026 تعديل في 10:05 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة إلى جنوب لبنان، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان اللواء إيال زامير، حيث أجروا جولة ميدانية للاطلاع على انتشار القوات الإسرائيلية والتحديات العملياتية في المنطقة.

نتنياهو يزعم تحقيق إنجازات هائلة في لبنان

وخلال الزيارة، زعم نتنياهو إن إسرائيل أنجزت "عملاً ضخماً" وحققت "إنجازات هائلة"، معتبراً أن العمليات العسكرية الجارية غيّرت شكل الشرق الأوسط بشكل جذري، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار نتنياهو في حديثه إلى أن الحرب لا تزال مستمرة داخل ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الميدان، وتابع: الجيش الإسرائيلي تمكن من "إحباط خطر الاجتياح من لبنان".

ما سبب زيارة نتنياهو إلى لبنان

وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو دخل جنوب لبنان يوم الأحد لتقييم الوضع في المناطق التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها، في زيارة وُصفت بأنها نادرة، وتعد الأولى له داخل الأراضي اللبنانية منذ تصاعد الحرب الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن العاصمة، في وقت تواصل فيه إسرائيل غاراتها على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، متعهدة بإجراء المفاوضات تحت ضغط العمليات العسكرية، فيما يواصل حزب الله إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

فيديو قد يعجبك



"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة
فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته
خدعة "المفتاح المسروق"و لغز تغيير الخطة.. السر الخفي في جريمة "موظفة زنين"
بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية