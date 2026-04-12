أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة إلى جنوب لبنان، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان اللواء إيال زامير، حيث أجروا جولة ميدانية للاطلاع على انتشار القوات الإسرائيلية والتحديات العملياتية في المنطقة.

نتنياهو يزعم تحقيق إنجازات هائلة في لبنان

وخلال الزيارة، زعم نتنياهو إن إسرائيل أنجزت "عملاً ضخماً" وحققت "إنجازات هائلة"، معتبراً أن العمليات العسكرية الجارية غيّرت شكل الشرق الأوسط بشكل جذري، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار نتنياهو في حديثه إلى أن الحرب لا تزال مستمرة داخل ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الميدان، وتابع: الجيش الإسرائيلي تمكن من "إحباط خطر الاجتياح من لبنان".

ما سبب زيارة نتنياهو إلى لبنان

وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو دخل جنوب لبنان يوم الأحد لتقييم الوضع في المناطق التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها، في زيارة وُصفت بأنها نادرة، وتعد الأولى له داخل الأراضي اللبنانية منذ تصاعد الحرب الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن العاصمة، في وقت تواصل فيه إسرائيل غاراتها على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، متعهدة بإجراء المفاوضات تحت ضغط العمليات العسكرية، فيما يواصل حزب الله إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.