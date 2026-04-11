أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء السبت، بانتهاء مرحلة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني، مؤكدة شروع الطرفين في تبادل النصوص.

وبحسب الوكالة الإيرانية، أنهت فرق الخبراء التابعة للوفدين الإيراني والأمريكي جولة من المحادثات المباشرة التي استمرت لعدة ساعات، قبل الانتقال إلى مرحلة تبادل النصوص المكتوبة بشأن القضايا المطروحة على طاولة البحث.

انضمام الفرق التقنية إلى طاولة المفاوضات

وقال موفد وكالة تسنيم في إسلام آباد، إن المفاوضات بين الوفدين انطلقت قبيل الساعة 05:30 بتوقيت إسلام آباد.

وأضاف أنه بعد مرور ساعة على بدء المحادثات، ومع الدخول في التفاصيل والمباحثات الفنية، انضمت الفرق التقنية إلى طاولة المفاوضات، التي لا تزال مستمرة حتى الساعة 09:00 بتوقيت إسلام آباد.

وأشار موفد تسنيم، إلى أن الوفدين توقفا لدقائق في منتصف الجلسة للتشاور وأخذ استراحة قصيرة، قبل استئناف المباحثات مجددًا.