وكالة تسنيم: انتهاء مرحلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية والانتقال إلى تبادل النصوص

كتب : وكالات

07:17 م 11/04/2026

إيران وأمريكا

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء السبت، بانتهاء مرحلة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني، مؤكدة شروع الطرفين في تبادل النصوص.

وبحسب الوكالة الإيرانية، أنهت فرق الخبراء التابعة للوفدين الإيراني والأمريكي جولة من المحادثات المباشرة التي استمرت لعدة ساعات، قبل الانتقال إلى مرحلة تبادل النصوص المكتوبة بشأن القضايا المطروحة على طاولة البحث.

انضمام الفرق التقنية إلى طاولة المفاوضات

وقال موفد وكالة تسنيم في إسلام آباد، إن المفاوضات بين الوفدين انطلقت قبيل الساعة 05:30 بتوقيت إسلام آباد.

وأضاف أنه بعد مرور ساعة على بدء المحادثات، ومع الدخول في التفاصيل والمباحثات الفنية، انضمت الفرق التقنية إلى طاولة المفاوضات، التي لا تزال مستمرة حتى الساعة 09:00 بتوقيت إسلام آباد.

وأشار موفد تسنيم، إلى أن الوفدين توقفا لدقائق في منتصف الجلسة للتشاور وأخذ استراحة قصيرة، قبل استئناف المباحثات مجددًا.

حرب إيران مفاوضات إنهاء حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان

أخبار مصر

موعد طرح الـ2 جنيه.. وحقيقة إصدار عملة الـ5 جنيهات لحل أزمة "الفكة"
بشرى تشارك بلجنة تحكيم "الفيلم القصير" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. بداية المباراة
فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق

