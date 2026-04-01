أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على استعداد مصر الكامل وحرصها على المساهمة فى تنفيذ مشروعات مائية بما في ذلك إنشاء سدود داخل دول حوض النيل الجنوبي.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع هنري أوكيلو وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، إنه تم خلال الاجتماع الرباعي الذي جمع وزراء الخارجية والري من البلدين الحديث عن نهر النيل الذى يجمع مصر مع أوغندا وسائر دول حوض النيل وأهمية العمل سويا لاستعادة اللحمة والتوافق والتعاون الفعال بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف طبقا لقواعد القانون الدولي.

وأضاف أنه تم التأكيد على الموقف المصري الواضح والثابت الخاص بحق جميع دول حوض النيل فى التنمية بما فى ذلك إثيوبيا وأيضا حق جميع دول الحوض في الحياة والبقاء خاصة دولتي المصب السودان ومصر.

وأكد عبد العاطي على استعداد مصر الكامل وحرصها على المساهمة فى تنفيذ مشروعات مائية بما فى ذلك إنشاء سدود داخل أوغندا وداخل دول حوض النيل الجنوبي أخذا فى الاعتبار موقف مصر الثابت بشأن حق دول الحوض فى التنمية بناء على مبدأ تحقيق المصالح للجميع دون إحداث ضرر.

وتابع وزير الخارجية: "نحن نرد بذلك على السرديات الخاطئة والكاذبة التي تروج أن مصر ليست داعمة لحق الدول الأفريقية فى بناء السدود ولكن يتم ذلك بناء على التوافق فى إطار الإخطار المسبق وعدم إحداث أي ضرر".

بدوره، أفاد الوزير الأوغندي بالتطرق إلى موضوع مياه النيل الذي يربط البلدين، مشيرا إلى أهمية العلاقات التجارية التي قد تصبح محركا رئيسيا للعلاقات بين البلدين.

ولفت إلى وجود تعاون أمني و تدريب في مصر لعدد من أفراد القطاعات الأمنية الأوغندية، مؤكدا أن التدريب المصري لعناصر الأمن الأوغندي أولوية حيث يساهم في تحقيق الاستقرار، مشددا على الاهتمام بتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب.