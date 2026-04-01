

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، صباح الأربعاء، تعرض مطار الكويت إلى حريق كبير بعد هجوم بمسيّرات إيرانية.

قال المتحدث الرسمي في الهيئة عبد الله الراجحي، إن مطار الكويت الدولي يتعرض لاعتداءات سافرة بطائرات مسيّرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها.

وأضاف المتحدث في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونا: "استهدفت الهجمات خزانات وقود في مطار الكويت الدولي تتبع الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود كافكو، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع".

وأوضح الراجحي أن فرق الطوارئ باشرت فورا التعامل مع الحادث.

وحسب التقارير الأولية، فإن الأضرار مادية من دون وجود إصابات بشرية، وفقا لسكاي نيوز.