أضرار مادية وليست بشرية.. حريق كبير في مطار الكويت بعد اعتداءات بمسيرات إيرانية

كتب : مصراوي

04:26 ص 01/04/2026

مطار الكويت الدولي

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، صباح الأربعاء، تعرض مطار الكويت إلى حريق كبير بعد هجوم بمسيّرات إيرانية.

قال المتحدث الرسمي في الهيئة عبد الله الراجحي، إن مطار الكويت الدولي يتعرض لاعتداءات سافرة بطائرات مسيّرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها.

وأضاف المتحدث في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونا: "استهدفت الهجمات خزانات وقود في مطار الكويت الدولي تتبع الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود كافكو، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع".

وأوضح الراجحي أن فرق الطوارئ باشرت فورا التعامل مع الحادث.

وحسب التقارير الأولية، فإن الأضرار مادية من دون وجود إصابات بشرية، وفقا لسكاي نيوز.

