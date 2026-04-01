الجيش الإسرائيلي يُعلن عن استهداف منصات صواريخ في لبنان

كتب : مصراوي

03:28 ص 01/04/2026

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثور قواته على منصات إطلاق صواريخ مجهزة وموجهة في جنوب لبنان.

قال الجيش، إنه منذ بداية العملية، تم تدمير أكثر من 180 منصة إطلاق في أنحاء لبنان، موضحا أن النشاط الأخير نفذته قوات اللواء 300 في منطقة رامية بجنوب لبنان، حيث تم تدمير المنصات والقذائف الصاروخية، بحسب إعلان الجيش.

أشار إلى العثور على منصة كانت قد أُستخدمت لإطلاق قذائف نحو بلدات الشمال في وقت سابق الثلاثاء، وتم تدميرها من الجو، وامتدت العمليات لتشمل تدمير منصات مضادة للدروع، مواقع استطلاع، فتحات أنفاق تحت الأرض، مستودعات أسلحة، وشقق عملياتية.

وفي حادثة متزامنة، أُصيب 3 جنود بجروح متوسطة إثر هجوم بطائرة مسيرة أُطلقت نحوهم خلال نشاط نفذته قوات اللواء 226 جنوب لبنان.

وبحسب الجيش، تمكنت قوات الفرقة 146 من القضاء على عناصر الخلية بعد إطلاق المسيرة، وفقا لروسيا اليوم.

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان إسرائيل ولبنان

