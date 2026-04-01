أعلن أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في إيران، أن بلاده تعتزم فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة قال أنها تحوّل في إدارة أهم ممر بحري عالمي.

أوضح نادري، أن مشروع قانون جديد قدم إلى البرلمان الإيراني يهدف إلى تنظيم المرور عبر المضيق، مشيرا إلى أن زمن العبور بحرية تامة قد ولى، وأن القانون يسعى إلى الجمع بين الحماية العسكرية والإدارة الاقتصادية للممر الحيوي.

وأضاف أن الرسوم لن تدفع بالدولار، بل بالريال الإيراني فقط، معتبرا أن هذه الخطوة قد تشكل ضربة للهيمنة العالمية للدولار، في إشارة إلى مساعي طهران لتقليص الاعتماد على العملة الأمريكية في المعاملات الدولية.

وأشار إلى أن أي سفينة تخالف القوانين البيئية أو الأمنية ستتعرض للإيقاف من قبل القوات الإيرانية، وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون المقترح، في وقت يتوقع أن يثير هذا التوجه ردود فعل دولية نظرا لأهمية مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وفقا لروسيا اليوم.