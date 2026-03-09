إعلان

وزير الحرب الأمريكي: لم نبدأ مرحلة استخدام القنابل الثقيلة.. ومراسم الاستسلام متروكة للإيرانيين

كتب : مصراوي

03:11 ص 09/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وكالات

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تبدأ بعد مرحلة استخدام القنابل الثقيلة ضد الأهداف العسكرية الإيرانية.

أضاف بيت هيجسيث، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن العمليات العسكرية ضد إيران تسير وفق الخطة ولا نتعجل إعلان نصر مبكر.

وقال إن الحرب الحالية غير متكافئة عن عمد، مشيرا إلى أن القدرات الجوية المشتركة مع إسرائيل هي الأقوى عالميا، لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان محقا بقوله إن هناك ضحايا فمثل هذه الأحداث لا تحدث دون خسائر وستقع خسائر أخرى.

وأشار وزير الحرب الأمريكي في السياق إلى أن مراسم الاستسلام في طهران متروكة للجانب الإيراني.

وتابع: "هذا يعني أننا نقاتل من أجل النصر، هذا يعني أننا نحن من يضع الشروط سنعرف متى يصبحون غير قادرين على القتال وسيأتي وقت لا يكون أمامهم خيار سوى الاستسلام سواء أدركوا ذلك أم لا سيصبحون عاجزين عن القتال سيستسلمون".

وأوضح أن هناك العديد من الطرق للاستسلام، قائلا: "سواء أرادوا الاعتراف بذلك أم لا، وسواء سمحت لهم كبرياؤهم بالتصريح به علنا أم لا، فإن الرئيس ترامب هو من سيحدد شروط ذلك".

ولفت إلى أن كل ما يعرفه هو أنه يتواجد في الغرفة كل يوم ويرى كيف يعمل الرئيس ترامب وما الذي يضعه في المقام الأول، أي الأولوية هي: أمريكا والأمريكيون والمصالح الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

بيت هيجسيث وزير الحرب الأمريكي أمريكا هجمات إيران على السعودية إيران تدخل بري في إيران وقود إيران هجمات إيران على الإمارات حصيلة الضحايا في إيران

