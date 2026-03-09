الخارجية الأمريكية تأمر دبلوماسييها بمغادرة السعودية فورا.. ما السبب؟



وكالات

قالت مصادر، إن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت جميع الموظفين الأمريكيين في البعثة الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية بمغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

أضافت الصحيفة: "تشير هذه الخطوة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدراك المسؤولين الأمريكيين للمخاطر المتزايدة في المنطقة، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة ما تسميه أمر مغادرة من السعودية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير".

ووفقا للصحيفة، فإن أمر وزارة الخارجية لا يقتصر على موظفي الحكومة الأمريكية في الرياض فحسب، بل يشمل أيضا موظفي جدة والظهران، وهما المدينتان اللتان تتواجد فيهما قنصليتان أمريكيتان.

يأتي القرار بعد هجمات استهدفت مبنى السفارة والمنطقة المحيطة به، إذ أعلنت وزارة الدفاع السعودية خلال الأيام الماضية، أن السفارة تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية طفيفة في المبنى.

وحذرت السفارة المواطنين من تجنب الموقع، كما أصدرت تنبيها أمنيا وأمرا بالبقاء في المنازل للأمريكيين في الرياض، وكذلك في جدة والظهران، فيما أفاد مسؤول بأن موظفي الحكومة الأمريكية في تلك القنصليات طلب منهم أيضا الاستعداد للمغادرة الإلزامية، وفقا لروسيا اليوم.