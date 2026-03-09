إعلان

الخارجية الأمريكية تأمر دبلوماسييها بمغادرة السعودية فورا.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

02:17 ص 09/03/2026

الخارجية الامريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت مصادر، إن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت جميع الموظفين الأمريكيين في البعثة الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية بمغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

أضافت الصحيفة: "تشير هذه الخطوة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدراك المسؤولين الأمريكيين للمخاطر المتزايدة في المنطقة، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة ما تسميه أمر مغادرة من السعودية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير".

ووفقا للصحيفة، فإن أمر وزارة الخارجية لا يقتصر على موظفي الحكومة الأمريكية في الرياض فحسب، بل يشمل أيضا موظفي جدة والظهران، وهما المدينتان اللتان تتواجد فيهما قنصليتان أمريكيتان.

يأتي القرار بعد هجمات استهدفت مبنى السفارة والمنطقة المحيطة به، إذ أعلنت وزارة الدفاع السعودية خلال الأيام الماضية، أن السفارة تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية طفيفة في المبنى.

وحذرت السفارة المواطنين من تجنب الموقع، كما أصدرت تنبيها أمنيا وأمرا بالبقاء في المنازل للأمريكيين في الرياض، وكذلك في جدة والظهران، فيما أفاد مسؤول بأن موظفي الحكومة الأمريكية في تلك القنصليات طلب منهم أيضا الاستعداد للمغادرة الإلزامية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الأمريكية الضحايا في السعودية السعودية أمريكا هجمات إيران على السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران محذّرة أمريكا وإسرائيل: لم نبدأ حتى الآن في الرد بالمثل على الهجمات
شئون عربية و دولية

إيران محذّرة أمريكا وإسرائيل: لم نبدأ حتى الآن في الرد بالمثل على الهجمات
نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
دراما و تليفزيون

نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
هل يغير صعود الدولار مسار الفائدة في مصر ومعدل التضخم؟ خبير يوضح
أخبار البنوك

هل يغير صعود الدولار مسار الفائدة في مصر ومعدل التضخم؟ خبير يوضح
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة