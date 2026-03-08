أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الأحد اعتراض وتدمير مسيّرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح، إثر سقوط مقذوف عسكري على مجمع سكني في مدينة الخرج، جنوب شرق الرياض.

وتمثل هذه الواقعة أول تسجيل لحالات وفاة داخل المملكة منذ اندلاع الحرب في إيران، حيث استجابت فرق الطوارئ التابعة للدفاع المدني يوم الأحد فور إصابة الموقع السكني الذي تستخدمه إحدى شركات الصيانة والتنظيف.

ملابسات الهجوم على الخرج واستهداف الرادارات

لم يحدد البيان الرسمي الصادر عن الجهات السعودية هوية الجهة التي أطلقت المقذوف، غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلت عن الحرس الثوري قوله في وقت سابق من اليوم، إنه استهدف أنظمة رادار في عدة مواقع شملت مدينة الخرج.

وتكتسب مدينة الخرج أهمية استراتيجية كبرى لوقوعها بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية، وهي منشأة رئيسية تابعة للقوات الجوية السعودية، وقد تعرضت القاعدة للاستهداف المتكرر من قبل إيران خلال الأيام القليلة الماضية.

ضحايا واقعة سقوط مقذوف عسكري على الخرج

وكشفت التقارير الميدانية والبيانات الرسمية عن هويات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الحادث، حيث تبين أن القتيلين هما مواطن هندي وآخر بنجلاديشي.

وفيما يتعلق بالمصابين، فقد سجلت الفرق الطبية إصابة 12 شخصا جميعهم من الجنسية البنجلاديشية، حيث كانوا متواجدين داخل المجمع السكني التابع لشركة الصيانة لحظة وقوع القصف العسكري.