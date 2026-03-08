أعلن الدفاع المدني السعودي، الأحد، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح، إثر سقوط مقذوف عسكري على مجمع سكني في مدينة الخرج، جنوب شرق الرياض.

وتمثل هذه الواقعة أول تسجيل لحالات وفاة في السعودية منذ اندلاع الحرب مع إيران، حيث استجابت فرق الطوارئ التابعة للدفاع المدني فور إصابة الموقع السكني الذي تستخدمه إحدى شركات الصيانة والتنظيف.

تداعيات سقوط مقذوف عسكري على الخرج والمجمع السكني

لم يحدد البيان، هوية الجهة التي أطلقت المقذوف غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلت عن الحرس الثوري قوله في وقت سابق من اليوم، إنه استهدف أنظمة رادار في عدة مواقع شملت مدينة الخرج.

وتكتسب مدينة الخرج أهمية استراتيجية لوقوعها بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية، وهي منشأة رئيسية تابعة للقوات الجوية السعودية، وقد تعرضت القاعدة للاستهداف المتكرر من قبل إيران خلال الأيام القليلة الماضية.

ضحايا واقعة سقوط مقذوف عسكري على الخرج

كشفت التقارير الميدانية عن هويات الضحايا الذين سقطوا جراء الحادث، حيث تبين أن القتيلين هما مواطن هندي وآخر بنجلاديشي، في حين كانت جميع الإصابات الـ12 المسجلة بين صفوف العمال البنجلاديشيين المتواجدين في الموقع السكني لحظة القصف.