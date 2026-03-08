أكد وانج يي وزير الخارجية الصيني، أن الحرب الأخيرة في إيران لم يكن يجب أن تحدث، مشددا على تمسك بلاده بموقفها المحايد تجاه التصعيد العسكري في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.

قال الوزير، إن استخدام القوة ليس وسيلة لحل النزاعات، ويجب منع اتساع رقعة القتال واحترام سيادة وأمن إيران ودول الخليج.

وأضاف أن جميع الأطراف يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات، مع التأكيد على أن الدول الكبرى مطالبة بلعب دور بناء لتخفيف التوترات.

وشدد على أن أي محاولات للتآمر لإحداث ثورة أو تغيير النظام في إيران لا تحظى بتأييد شعبي.