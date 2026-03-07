إعلان

للمشاركة في الحرب ضد إيران.. واشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج بوش للشرق الأوسط

كتب : مصراوي

06:25 ص 07/03/2026

حاملة الطائرات جورج بوش

وكالات


تستعد الولايات المتحدة لإرسال حاملة طائراتها الثالثة "جورج بوش" إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، وفقا لما ذكرته قناة "فوكس نيوز".

وتستعد حاملة طائرات أمريكية ثالثة لعبور المحيط الأطلسي والانضمام إلى الحرب ضد إيران.

وقد أكملت حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش تدريباتها قبالة رأس هاتيراس بولاية كارولاينا الشمالية، ومن المتوقع أن تغادر قريبا.

ووفقا للقناة التلفزيونية، سيتم إرسال الحاملة "جورج بوش" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الماضي قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وتشارك حاملتا الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد" حاليا في العمليات القتالية ضد إيران، وفقا لروسيا اليوم.

