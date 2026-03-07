

وكالات



أعلنت وكالة مهر الإيرانية، فجر اليوم السبت، سماع دوي انفجارات متواصلة في الجزء الغربي من العاصمة طهران، مشيرة إلى تعرض أحياء سكنية ومطار مهرآباد الدولي لهجمات متفرقة.

جاء في تقرير الوكالة، أن الانفجارات هزت غرب طهران، مستهدفة مناطق سكنية والمطار الواقع في هذا الجزء من العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بشن غارات أمريكية إسرائيلية في سماء طهران، مع سماع دوي انفجار في غرب المدينة.

أضافت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم سماع صوت تحليق مقاتلة في العاصمة طهران ودوي انفجار في غربها.

وأفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة أهواز، وميناء لنغه جنوب البلاد، ومدينة سقز في الجنوب، في مؤشر على اتساع رقعة الضربات.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه نفذ الموجة الـ 23 من عملية "الوعد الصادق 4" في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفقا لروسيا اليوم.