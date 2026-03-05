إعلان

ستندم أشد الندم.. إيران تتوعد أمريكا بعد استهدافها الفرقاطة دينا في المياه الدولية

كتب : محمد أبو بكر

08:19 ص 05/03/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

علق عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية الفرقاطة دينا التابعة للبحرية الإيرانية، إذ تعرضت للاستهداف في المياه الدولية دون أي إنذار مسبق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وزير الخارجية الإيراني، فإن السفينة الحربية كانت في مهمة بحرية بعد زيارة رسمية بصفتها ضيفًا لدى البحرية الهندية، مشيرًا إلى أن الفرقاطة كان على متنها نحو 130 بحارًا وقت وقوع الحادث.

وأضاف: الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة على بعد ألفي ميل من سواحل إيران.

وتابع: الولايات المتحدة ستندم أشد الندم على هجومها على الفرقاطة دينا التي كان على متنها نحو 130 بحارا.

عباس عراقجي مريكا تستهدف الفرقاطة دينا الإيرانية الفرقاطة دينا استهداف الفرقاطة دينا إسرائيل تسهتدف الفرقاطة دينا

