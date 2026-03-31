أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات عن الأسعار الجديدة للوقود لشهر أبريل 2026، والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بأسعار شهر مارس الماضي، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 30% و72%.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، جاءت الأسعار الجديدة كما يلي: الديزل 4.69 درهم لكل لتر (زيادة 72.4%)، والبنزين سوبر 98 بـ 3.39 درهم لكل لتر (زيادة 30.8%)، البنزين خصوصي 95 بـ3.28 درهم لكل لتر (زيادة 32.2%)، والبنزين إي بلس 91 بـ3.20 درهم لكل لتر (زيادة 33.3%).

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، نتيجة استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، ما أثر بشكل مباشر على صادرات دول الخليج.