رسالة بالإنجليزية تطيح برئيس أكبر شركة طيران في كندا.. ما القصة؟

كتب : محمد جعفر

12:49 م 31/03/2026

شركة أير كندا

أعلنت شركة أير كندا، أكبر شركات الطيران في البلاد، أن رئيسها التنفيذي مايكل روسو قرر التقاعد في وقت لاحق من العام الجاري، بعد موجة انتقادات تعرض لها على خلفية رسالة تعزية مصورة نشرها باللغة الإنجليزية فقط عقب حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في نيويورك مطلع الشهر الحالي.

روسو يعلن تنحيه عن منصبه

وأوضحت الشركة التي يقع مقرها في مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، أمس الاثنين، أن روسو أبلغ مجلس الإدارة بنيته ترك منصبه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأثار نشر رسالة التعزية باللغة الإنجليزية وحدها انتقادات واسعة في كندا، التي تعتمد الإنجليزية والفرنسية لغتين رسميتين، واعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الرسالة عكست نقصًا في التعاطف وسوء تقدير للموقف، ودعا مقاطعة كيبيك وعدد من المسؤولين إلى استقالة روسو.

تعهدات بتعلم الفرنسية

وكان من بين ضحايا الحادث الطيار أنطوان فورست، وهو من سكان كيبيك الناطقين بالفرنسية، والذي لقي مصرعه مع زميله ماكنزي جونتر عندما اصطدمت طائرة تابعة لشركة أير كندا جاز قادمة من مونتريال بشاحنة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك بعد وقت قصير من هبوطها.

وتعرض روسو لانتقادات إضافية بسبب عدم إجادته اللغة الفرنسية، إذ اكتفى بإلقاء رسالة التعزية بالإنجليزية مع توفير ترجمة مكتوبة بالفرنسية، الأمر الذي دفع مكتب مفوض اللغات الرسمية إلى تلقي مئات الشكاوى، كما أشار رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجو إلى أن روسو كان قد تعهد، عند تعيينه رئيسًا للشركة في فبراير 2021، بالعمل على تعلم اللغة الفرنسية.

وقف الإجازات ونشر النافوري.. الإسكندرية تتأهب لمواجهة موجة الأمطار
أخبار المحافظات

وقف الإجازات ونشر النافوري.. الإسكندرية تتأهب لمواجهة موجة الأمطار
الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا
اقتصاد

الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا
ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
شئون عربية و دولية

ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
لسلامتك.. عند ظهور هذه العلامة يجب استبدال شفرات مساحات زجاج السيارة
نصائح

لسلامتك.. عند ظهور هذه العلامة يجب استبدال شفرات مساحات زجاج السيارة

