أعلنت السلطات الإماراتية تعاملها مع حادث بمبنى تابع لشركة الثريا للاتصالات بإمارة الشارقة نتيجة استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في بيان الإثنين، إنها تعاملت الجهات المختصة في إمارة الشارقة، مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات، بطائرة مسيرة قادمة من إيران، ولم يتم تسجيل أية إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة جاهزية منظومتها الدفاعية للتصدي لأي تهديدات على الأمن الوطني.

وأكدت الوزارة الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.