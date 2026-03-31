الإمارات: مسيرة إيرانية تستهدف مبنى الثريا للاتصالات بالشارقة

كتب : د ب أ

01:28 ص 31/03/2026

الطائرات المسيرة

أعلنت السلطات الإماراتية تعاملها مع حادث بمبنى تابع لشركة الثريا للاتصالات بإمارة الشارقة نتيجة استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في بيان الإثنين، إنها تعاملت الجهات المختصة في إمارة الشارقة، مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات، بطائرة مسيرة قادمة من إيران، ولم يتم تسجيل أية إصابات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة جاهزية منظومتها الدفاعية للتصدي لأي تهديدات على الأمن الوطني.
وأكدت الوزارة الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

الإمارات الشارقة هجمات إيران على الخليج طائرات مسيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
فلوريدا تغير اسم مطار بالم بيتش إلى "دونالد ترامب الدولي"
شئون عربية و دولية

فلوريدا تغير اسم مطار بالم بيتش إلى "دونالد ترامب الدولي"
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها