أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف أحد المعسكرات، والتعامل مع 14 صاروخًا باليستيًا معاديًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، في بيان اليوم الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إنه تم رصد والتعامل مع 14 صاروخًا باليستيًا معاديًا و12 طائرة مسيرة.

وأضاف العطوان، أنه تم استهداف أحد المعسكرات بعددٍ منها ما أدى إلى إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة وهم يتلقون العلاج، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية، بالإضافة إلى استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة ما تسبب بأضرار مادية فقط دون إصابات بشرية.

وأشار المتحدث الكويتي، إلى أنه تم رصد 307 صواريخ باليستية وصاروخين جوّالين و616 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية في 28 فبراير الماضي.