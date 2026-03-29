الجيش الإسرائيلي: تدمير مقرات ومواقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية في طهران

كتب : مصراوي

08:35 ص 29/03/2026

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن انتهاء موجة غارات جوية موسعة استهدفت طهران، وتدمير مقرات مؤقتة ومواقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية.

قال الجيش في بيان رسمي، إن سلاح الجو استكمل أمس السبت موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران، في إطار مرحلة تعميق استهداف المنظومات الأساسية وأركان النظام.

أضاف البيان، أن الغارات شملت توسيع نطاق الضربات لتطال البنى التحتية الخاصة بإنتاج الوسائل القتالية، حيث تم مهاجمة عشرات مواقع التخزين والإنتاج.

أوضح الجيش، أنه رصد خلال الأيام الأخيرة قيام النظام الإيراني بنقل مقراته إلى عربات متنقلة، بعد استهداف معظم مقراته الشهر الماضي ضمن عملية "زئير الأسد"، مشيرًا إلى تدمير عدد من هذه المقرات المؤقتة، بما في ذلك مواقع كان يتواجد داخلها قادة.

بحسب البيان، فقد شملت الغارات أيضا استهداف مواقع لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، ومنظومات دفاع جوي، ونقاط مراقبة تابعة للنظام الإيراني، وفقا لروسيا اليوم.

