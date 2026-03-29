استهدفت الاحتلال.. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 41 عملية خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب : مصراوي

02:52 ص 29/03/2026

المقاومة الإسلامية في العراق

وكالات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 41 عملية استهدفت قواعد الاحتلال داخل العراق وفي المنطقة، مستخدمة عشرات المسيرات والصواريخ.

وجاء في بيان المقاومة: "نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، يوم السبت 28-3-2026، إحدى وأربعين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة".

في وقت سابق توعد المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، أبو مجاهد العساف في بيان، بمواصلة استهداف المصالح الأمريكية في العراق، رافضا نزع السلاح.

وأكد أن الحرب مع العدو الأمريكي لن تنتهي إلا بشروط المقاومة، وفي مقدمتها عدم المساس بالمجاهدين في العراق، متوعدا بمواصلة الرد على جرائمه داخل المؤسسات العامة والخاصة.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ30 على التوالي، على وقع تصعيد ينسحب على الشرق الأوسط برمته.

وتواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة إسرائيل والمصالح الأمريكية بالخليج، وفقا لروسيا اليوم.

المقاومة الإسلامية في العراق العراق قصف الاحتلال قصف على مواقع عسكرية إسرائيلية إسرائيل وإيران

