ترامب: نقترب من أن يكون الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران

كتب : محمد أبو بكر

12:08 ص 28/03/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا قريبون من أن يكون الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران، وقواتنا المسلحة سحقت المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل.

وأضاف "ترامب": سحقنا قدرات إيران خلال عملية الغضب الملحمي، وإيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت بل هي الآن في حالة فرار.

وأوضح: نملك أقوى جيش في العالم ولدينا أسلحة لا يعرف عنها كثيرون، ولم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت.

فيديو قد يعجبك



فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
بين السماء والأرض.. إصابة 5 أشخاص في انحراف أتوبيس أعلى دائري بشتيل
تفاصيل حريق هائل داخل عمارة سكنية في حلوان
ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
عمرو أديب: اختبار صلابة دول الخليج نجح بامتياز.. نحن معكم كتفًا بكتف
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق