قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا قريبون من أن يكون الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران، وقواتنا المسلحة سحقت المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل.

وأضاف "ترامب": سحقنا قدرات إيران خلال عملية الغضب الملحمي، وإيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت بل هي الآن في حالة فرار.

وأوضح: نملك أقوى جيش في العالم ولدينا أسلحة لا يعرف عنها كثيرون، ولم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت.