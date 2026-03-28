ترامب: نقترب من أن يكون الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران
كتب : محمد أبو بكر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا قريبون من أن يكون الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران، وقواتنا المسلحة سحقت المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل.
وأضاف "ترامب": سحقنا قدرات إيران خلال عملية الغضب الملحمي، وإيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت بل هي الآن في حالة فرار.
وأوضح: نملك أقوى جيش في العالم ولدينا أسلحة لا يعرف عنها كثيرون، ولم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت.