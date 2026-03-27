لم تعد كذلك.. ترامب: إيران كانت تعرف بأنها بلطجي منطقة الشرق الأوسط

كتب : محمد أبو بكر

11:59 م 27/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تعرف بأنها بلطجي منطقة الشرق الأوسط ولكنها لم تعد كذلك وهم يفرون الآن من قواتنا المسلحة.

وأضاف "ترامب: ضربنا لإيران بقوة دفعها للتفاوض وهم يتوسلون لإبرام صفقة، وعلى الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس الأمريكي: وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدًا من الناحية العسكرية، وإيران تتوسل لإبرام صفقة والمفاوضات جارية وطهران اعترفت بالفعل أنها بصدد التفاوض.

وتابع: البحرية الإيرانية غرقت وباتت في عمق الخليج وسلاح الجو لديهم تم تدميره بالكامل، ونملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية.

وأكمل: ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

فيديو قد يعجبك



الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
حزب الله يهاجم جنودا إسرائيليين في 5 مواقع جنوبي لبنان
عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق