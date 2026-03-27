قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تعرف بأنها بلطجي منطقة الشرق الأوسط ولكنها لم تعد كذلك وهم يفرون الآن من قواتنا المسلحة.

وأضاف "ترامب: ضربنا لإيران بقوة دفعها للتفاوض وهم يتوسلون لإبرام صفقة، وعلى الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس الأمريكي: وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدًا من الناحية العسكرية، وإيران تتوسل لإبرام صفقة والمفاوضات جارية وطهران اعترفت بالفعل أنها بصدد التفاوض.

وتابع: البحرية الإيرانية غرقت وباتت في عمق الخليج وسلاح الجو لديهم تم تدميره بالكامل، ونملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية.

وأكمل: ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية.