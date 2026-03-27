لم تعد كذلك.. ترامب: إيران كانت تعرف بأنها بلطجي منطقة الشرق الأوسط
كتب : محمد أبو بكر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تعرف بأنها بلطجي منطقة الشرق الأوسط ولكنها لم تعد كذلك وهم يفرون الآن من قواتنا المسلحة.
وأضاف "ترامب: ضربنا لإيران بقوة دفعها للتفاوض وهم يتوسلون لإبرام صفقة، وعلى الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز.
وأوضح الرئيس الأمريكي: وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدًا من الناحية العسكرية، وإيران تتوسل لإبرام صفقة والمفاوضات جارية وطهران اعترفت بالفعل أنها بصدد التفاوض.
وتابع: البحرية الإيرانية غرقت وباتت في عمق الخليج وسلاح الجو لديهم تم تدميره بالكامل، ونملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية.
وأكمل: ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية.