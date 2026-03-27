إيران تشن هجمات بالطائرات المُسيرة على قواعد أمريكية في الكويت والسعودية والبحرين

كتب : محمد أبو بكر

12:16 ص 27/03/2026

طائرة مسيرة

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، أنها شنّت موجة جديدة من الهجمات باستخدام الطائرات المُسيرة، استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والسعودية والبحرين.

وأوضحت القوات، عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أنها دمّرت رادارًا للدفاع الجوي قرب قاعدة عيسى الجوية في البحرين، إضافةً إلى تدمير حظيرة طائرة استطلاع بحرية في الموقع نفسه، بحسب إن بي سي نيوز.

وبيّن الحرس الثوري، أنه في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، استهدفت الطائرات المُسيرة صهاريج الوقود التابعة للدعم الأمريكي، وحظيرة طائرات مُسيَّرة قتالية، إلى جانب طبق اتصالات فضائية يُستخدم للتواصل مع المركبات غير المأهولة.

كما أشار إلى تنفيذ هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار الناتجة.

من جانبها، لم تؤكد الولايات المتحدة أو الدول المستضيفة لتلك القواعد صحة هذه التصريحات حتى الآن.

