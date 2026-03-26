تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة الصراع بين إيران والولايات المتحدة، في وقت يرى فيه مسؤولون وخبراء أن طهران باتت تمتلك زمام المبادرة ميدانيًا. من بينهم رئيس الاستخبارات البريطانية الأسبق أليكس يونجر والذي أشار في تصريحات له إلى أن واشنطن فقدت السيطرة على مسار الأحداث، وسط تصعيد متبادل يهدد بإطالة أمد الحرب وتعقيد فرص التهدئة في المنطقة.

وقال أليكس يونغر، الذي ترأس جهاز الاستخبارات السرية البريطانية بين عامي 2014 و2020، في مقابلة عبر بودكاست مع مجلة الإيكونوميست: "الواقع هو أن الولايات المتحدة استهانت بحجم المهمة، وأعتقد أنه قبل نحو أسبوعين فقدت زمام المبادرة لصالح إيران".





إيران تمتلك اليد العليا

وأضاف يونجر: "عمليًا، أثبت النظام الإيراني أنه أكثر صمودًا مما كان يتوقعه أي شخص، إيران الآن تمتلك اليد العليا في حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع المسؤول البريطاني السابق: "لقد اتخذوا بعض القرارات الجيدة — منذ يونيو الماضي — بشأن توزيع قدراتهم العسكرية وتفويض صلاحيات استخدام تلك الأسلحة، وهو ما منحهم مرونة إضافية كبيرة في مواجهة هذه الحملة الجوية القوية للغاية".

وقال رئيس الاستخبارات البريطاني السابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أدلى ببعض التصريحات" التي أكدت لإيران أنها "تخوض حربًا حضارية… حرب وجود". مضيفا: "في حين أن أمريكا دخلت حربًا اختيارية، فإن ذلك منح إيران قدرة أكبر على الصمود مقارنة بنظيرتها الأمريكية".





بداية الحرب

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير، حيث استهدفتا مواقع في أنحاء البلاد وقتلتا عددًا من المسؤولين الإيرانيين البارزين، من بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ورئيس الأمن السابق علي لاريجاني.

لكن إيران ردت باستهداف دول خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، كما حافظت على سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر طاقة حيوي يمر عبره 20% من نفط العالم. وقال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن إدارة ترامب "لا تملك خطة" للحرب، وإن تغيير النظام ليس من أهدافها، كما أن إيران لم تكن على وشك تطوير سلاح نووي، وهو أحد المبررات التي استخدمها ترامب لشن الهجمات.





إيران تمتلك "زمام المبادرة"

وقال رئيس الاستخبارات البريطانية الأسبق، إن إيران انتهجت ما وصفه بـ"التصعيد الأفقي"، من خلال إطلاق الصواريخ على دول الخليج وممارسة الضغط على الولايات المتحدة بهذه الطريقة. وأضاف: "لقد أدركوا أهمية حرب الطاقة، وأبقوا المضائق تحت التهديد، ونجحوا في عولمة الصراع بطريقة منحتهم بعض الأدوات. لقد لعبوا بأوراق ضعيفة بشكل جيد".

وأشار المسؤول البريطاني الاسبق، إلى أن سيطرة إيران على مضيق هرمز منحتها "اليد العليا" في الحرب. وقال "يونجر" للإيكونوميست إنه، بصفته ضابطًا سابقا في الاستخبارات البريطانية "واجه عنف وقسوة الحرس الثوري الإيراني" خلال معظم مسيرته المهنية، فإنه يأسف لوصوله إلى استنتاج بأن إيران تكسب الحرب.

تحقيق تقدم بالمفاوضات

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الإدارة الأمريكية حققت تقدما في تبادل الرسائل مع إيران، مشيراً إلى أن هذه العملية مستمرة ولن يتم التحدث عنها في وسائل الإعلام.

وأضاف روبيو، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس: "سنرى ما سيسفر عنه تبادل الرسائل مع إيران ولا أريد إصدار أحكام مسبقة". ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيون مفاوضون رائعون ولا أعلم إذا كنا سنصل إلى اتفاق.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكد ترامب أنه لا يفضل استخدام القوة العسكرية ولكن القوات الأمريكية سحقت صواريخهم ومسيراتهم وصناعتهم الدفاعية. وأضاف الرئيس الأمريكي: "قضينا على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية ودمرنا العديد من المصانع الحربية ونحن مستمرون في ذلك".