لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران

تداولت وسائل إعلام ومصادر مطلعة، مقاطع مصورة، تُعرض للمرة الأولى، تُظهر إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني.

وتُعد المدن الصاروخية التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري من بين أبرز المنشآت العسكرية السرية في إيران، والتي غالبًا ما تكون مُحصنة وتحت الأرض، وتُستخدم لتخزين وإطلاق الصواريخ.

قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 26, 2026

كان مصدر عسكري إيراني، قال إن أكثر من مليون مقاتل تم تجهيزهم للمعركة البرية مع الولايات المتحدة.

وأكد المصدر العسكري لوكالة تسنيم، أن "أكثر من مليون مقاتل تم تجهيزهم للمعركة البرية مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن أمريكا تريد فتح مضيق هرمز عبر عملية انتحارية.

وأشار المصدر العسكري، أن القوات الإيرانية مستعدة لهذه المعركة وجاهزون لإغلاق المضيق.