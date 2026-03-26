قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الإدارة الأمريكية حققت تقدما في تبادل الرسائل مع إيران، مشيراً إلى أن هذه العملية مستمرة ولن يتم التحدث عنها في وسائل الإعلام.

وأضاف روبيو، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس: "سنرى ما سيسفر عنه تبادل الرسائل مع إيران ولا أريد إصدار أحكام مسبقة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيون مفاوضون رائعون ولا أعلم إذا كنا سنصل إلى اتفاق.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكد ترامب أنه لا يفضل استخدام القوة العسكرية ولكن القوات الأمريكية سحقت صواريخهم ومسيراتهم وصناعتهم الدفاعية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قضينا على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية ودمرنا العديد من المصانع الحربية ونحن مستمرون في ذلك".