كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أنهى 8 حروب، إذ تنتصر الولايات المتحدة الآن في الحرب على إيران.

وأضاف ترامب في كلمة له فجر اليوم الخميس: ننتصر في حربنا على إيران وهم يتفاوضون معنا ومتلهفون لإبرام اتفاق، وأخبار هزيمتنا في الشرق الأوسط كاذبة ونحن من ننتصر الآن على إيران، والإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جو.

أوضح: الديمقراطيون يحاولون تشتيت الأنظار عن النجاحات العسكرية التي نحققها في الشرق الأوسط، ولا أريد استخدام كلمة حرب على العملية العسكرية الساحقة ضد إيران لأن مسمى الحرب يحتاج موافقة المشرعين.

تابع: "سنجعل الولايات المتحدة آمنة رغم عدم تعاون الديمقراطيين معنا في ظل الحرب التي نخوضها".