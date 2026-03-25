6 دول عربية تجدد إدانتها للهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس

كتب : وكالات

09:30 م 25/03/2026

صواريخ إيرانية على الخليج

جددت 6 دول عربية إدانتها للهجمات الإيرانية على المنطقة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها.

وشددت الدول على حقها الكامل في الدفاع عن نفسها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع تصاعد التوترات.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن كل من دولة قطر ، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية الهاشمية، جددت إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف إيران فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وتثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما تدين الأعمال والأنشطة المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات ارهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر درعاً حصيناً وعيناً ساهرة للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، وجهودها المخلصة والمتفانية بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة.

هجمات على الخليج دول عربية إيران وأمريكا الحرب في إيران الشرق الأوسط

"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
