أفادت "رويترز" بتزايد مخاوف تايوان من احتمال استغلال الصين لانشغال الولايات المتحدة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الخطاب الإعلامي الصيني الذي يشكك في فعالية الأسلحة الأمريكية، والتي تعتمد عليها تايبيه لردع أي هجوم محتمل.

وتُعد تايوان، التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، واحدة من أبرز بؤر التوتر العالمية، في ظل الضغوط العسكرية المتصاعدة من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، وكانت قد أجرت مناورات عسكرية واسعة حول تايوان في ديسمبر الماضي، في رسالة تصعيد واضحة.

استئناف عمليات التوغل الجوي

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون تايوانيون أن استئناف الصين، يومي 14 و15 مارس، لعمليات توغل جوي واسعة النطاق قرب الجزيرة، بعد فترة هدوء غير معتادة، يعكس نية بكين استغلال إعادة انتشار القوات الأمريكية بعيداً عن شرق آسيا، لتعزيز جاهزيتها العسكرية في المنطقة.

وقال مسؤول أمني تايواني رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المعلومات الاستخباراتية، إن "هذه لحظة مناسبة للصين لفرض نفوذها"، مشيراً إلى أن بكين تسعى لخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار، بالتزامن مع تحويل واشنطن جزءاً من قدراتها العسكرية نحو الشرق الأوسط.

انشغال أمريكا فرصة للصين

وأضاف أن الرسالة التي تحاول الصين إيصالها تتمثل في أن انشغال الولايات المتحدة قد يفتح المجال أمام تغييرات في ميزان القوى الإقليمي.