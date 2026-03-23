إيران: دول المنطقة قادرة على تأمين أمن الخليج العربي

كتب : وكالات

08:46 م 23/03/2026 تعديل في 08:49 م

إبراهيم ذو الفقاري

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، إن إيران تمتلك زمام المبادرة في المياه الخليجية وعمان وتتحكم بذكاء واقتدار بمضيق هرمز، مؤكدًا أنه لا يوجد حاجة لزرع الألغام في الخليج العربي بسبب سيطرة القوات الإيرانية الكافية هناك.

وأوضح ذو الفقاري، أن القوات الإيرانية ستستخدم زرع الألغام عند الضرورة لأن كل وسيلة متاحة لتأمين الأمن في المياه الخليجية.

وأكد المتحدث الإيراني، أن القوات المسلحة وبالتعاون مع دول المنطقة قادرة على تأمين أمن الخليج العربي ولا يحق للدول خارج المنطقة التدخل في هذا.

