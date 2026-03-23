إعلان

إسرائيل تشن هجوماً جديداً على إيران.. وطهران تحذر بضرب محطات الكهرباء بالشرق الأوسط

كتب : د ب أ

10:31 ص 23/03/2026

هجمات إسرائيل على طهران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت إسرائيل، اليوم الاثنين، هجمات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران، قائلة إنها "بدأت موجة واسعة النطاق من الضربات" على أهداف للبنية التحتية، دون أن توضح على الفور المزيد من التفاصيل.


حذرت إيران، اليوم الاثنين، بأنها ستضرب محطات الكهرباء في أنحاء الشرق الأوسط إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديده بقصف محطات الكهرباء في الجمهورية الإسلامية.


ويعرض هذا التهديد الصادر عن طهران كلا من إمدادات الكهرباء والمياه في دول الخليج العربية للخطر، ولا سيما أن هذه الدول الصحراوية تدمج محطات توليد الكهرباء مع محطات تحلية المياه الضرورية لتوفير مياه الشرب.


وكان الرئيس ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستهاجم محطات الكهرباء في إيران ما لم تفك طهران حصارها الخانق على مضيق هرمز.


وتنتهي المهلة الذي حددها ترامب لمدة 48 ساعة قبيل منتصف ليل غد الثلاثاء بتوقيت جرينتش، مما يزيد من حدة المخاطر في الحرب الجارية مع إيران التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين.


وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس: "لن تكون أي دولة محصنة من تأثيرات هذه الأزمة إذا استمرت في هذا المسار".


وأوضح بيرول أمام نادي الصحافة الوطني الأسترالي في كانبرا، اليوم الاثنين، بأن الأزمة في الشرق الأوسط كان لها تأثير على أسواق الطاقة أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي والحرب بين روسيا وأوكرانيا مجتمعين.


وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في مقابلة بُثت، اليوم الاثنين، إن إيران تطلق صواريخ وطائرات مسيرة من مناطق مأهولة بالسكان، وألمح إلى أن تلك المناطق سيتم استهدافها.


وخاطب كوبر المواطنين الإيرانيين في المقابلة التي أجرتها معه قناة إيران إنترناشيونال الفضائية الناطقة بالفارسية والتي بُثت صباح اليوم الاثنين، قائلا: "عليكم البقاء في الداخل في الوقت الحالي".


وأضاف: "سيكون هناك إشارة واضحة في وقت ما، كما أشار الرئيس، لتتمكنوا من الخروج".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
حوادث وقضايا

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أخبار المحافظات

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
رياضة عربية وعالمية

"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
عصام السقا يكشف كواليس تصوير مشهد "كلاكس العربية" في صحاب الأرض
زووم

عصام السقا يكشف كواليس تصوير مشهد "كلاكس العربية" في صحاب الأرض
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان
شئون عربية و دولية

مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية