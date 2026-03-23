

وكالات

أعلنت وكالة فارس للأنباء، فجر اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى إثر غارة على مدينة خُرّم آباد عاصمة محافظة لورستان غربي إيران، بحسب سكاي نيوز.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بدء موجة واسعة من الغارات على طهران، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشهدت طهران ومدن إيرانية أخرى موجة غارات جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية والجيش الإسرائيلي.

أكدت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر من صباح الإثنين، أن مدن طهران وكرج شمال وبندر عباس جنوب وأورميا شمال غرب، شهدت غارات أمريكية وإسرائيلية.