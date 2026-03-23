وكالة فارس للأنباء: قتلى وجرحى إثر غارة على مدينة خُرّم آباد غربي إيران

كتب : مصراوي

05:57 ص 23/03/2026

غارات إسرائيلية- أرشيفية

أعلنت وكالة فارس للأنباء، فجر اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى إثر غارة على مدينة خُرّم آباد عاصمة محافظة لورستان غربي إيران، بحسب سكاي نيوز.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بدء موجة واسعة من الغارات على طهران، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشهدت طهران ومدن إيرانية أخرى موجة غارات جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية والجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه بدأ موجة واسعة النطاق من الضربات التي تستهدف البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران.

أكدت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر من صباح الإثنين، أن مدن طهران وكرج شمال وبندر عباس جنوب وأورميا شمال غرب، شهدت غارات أمريكية وإسرائيلية.

غارات إسرائيلية غارات إسرائيلية على إيران إيران قتلى وجرحى في إيران الجيش الإسرائيلي

